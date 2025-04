Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, dopo l’esonero di Thiago Motta cambia tutto? Futuro sempre più in bilico: la richiesta del PSG spaventa. Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, le ultimissimesuldell’attaccante francese: tutti i dettagli sulladel PSGIn casatonel giro di poche settimane edipotrebbere anche ildialla. L’attaccante bianconero era un intoccabile per l’ex mister bianconero e, come riportato da Nicolò Schira, ladel PSG per portare a titolo definitivo il bomber francese a Torino è di circa 60 milioni di euro.PAROLE – «Ildiallantus è attualmente in dubbio. Era un giocatore chiave e intoccabile con, mentre lasta ora valutando se rinnovare il suo contratto a tempo indeterminato (PSG vuole € 60M) o lavorare per provare a ingaggiare un altro attaccante nella finestra di mercato estiva».