Tgcom24.mediaset.it - Kiev: 45mila persone senza elettricità dopo raid russi | Mosca: "Situazione in Ucraina complessa e richiede sforzi"

Trump: "Mi aspetto che Putin faccia la sua parte per l'accordo". Media: "Zelensky apre alle elezioni già in estate se c'è il cessate fuoco". Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Pechino è pronta a svolgere un "ruolo costruttivo" per porre fine al conflitto