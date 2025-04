Internews24.com - Khephren Thuram: «Competizione con Marcus? Sono il fratello piccolo, ma lui è fiero di me…»

di Redazione: «conil, ma lui èdi me.» Le parole del centrocampista della JuveKhephren Thuram, ospite del liceo francese di Torino frequentato dal, attaccante dell’Inter ha parlato del razzismo, tema trattato sempre con grande attenzione dalla sua famiglia. Le parole del centrocampista della Juve arrivato in estate dal Nizza riprese da La Stampa.ITALIA E FRANCIA – «rimasto in Italia fino ai 4 anni, non ricordo bene. In Francia il razzismo l’ho incrociato. Temo non ci sia un posto specifico dove incontrarlo, purtroppo è un atteggiamento che ci troviamo davanti. Ho avuto anch’io le mie brutte esperienze»SERIE A – «È un campionato di alto livello ed è quello che cerchiamo. Qui ci inseriamo bene, mioparla l’italiano perfettamente, io miglioro e poipartite diverse, uniche: molto più tattiche che altrove, un gioco che esalta l’intelligenza.