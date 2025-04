Dilei.it - Kevin Kovacs, a otto anni la prima mostra: quando i social servono per bene

Chissà quanto talenti nascosti ci sono nel mondo – potenziali cantanti, ballerini, fotografi, pittori di successo– che per mancanza di possibilità, intesa come visibilità, non verranno mai alla luce.Mozart, bambino prodigio, nacque in una famiglia nobile. Se così non fosse stato il suo talento sarebbe emerso? Come i talent musicali degli ultimihanno portato alla luce migliaia di validi artisti (un tempo non era così facile emergere e trovare possibilità), così ihanno dato e danno la possibilità di arrivare laddove un tempo non era lontanamente possibile o immaginabile.È il caso di, bambino inglese di 8nato e cresciuto a Wellington, Somerset, nel sud ovest del Regno Unito , con un talento innato per la pittura. Scoperto dai genitori daaveva solo 5, sarebbe rimasto magari circoscritto nel perimetro della sua famiglia o amici se mamma Natalia anziché appendere gli acquerelli al frigorifero di casa o farli vedere ai parenti a Natale non avesse cominciato a postarli online, sui