Karate Kid | Legends | Il nuovo trailer del film

Sony Pictures ha rilasciato ildiKid:, ilevento in arrivo nelle sale da giugno.Nato come una sorta di crossover tra la celebre sagaKid, il remake del 2010 e la serie di successo Cobra Kai, ildiretto da Jonathan Entwistle si mostra nella giornata odierna con unricco di sequenze ammiccanti, ed un tocco nostalgico che di certo non guasta.Il cast diKid:conta la presenza di Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. La sceneggiatura è stata firmata da Rob Lieber. La sinossi, invece, recita quanto segue:Kid:unisce gli iconici maestri di arti marziali di una delle franchise cinematografiche più amate di tutti i tempi per raccontare una storia completamente nuova, piena di azione e emozioni.