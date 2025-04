Karan Singh | La magia? Fa riflettere ed educa

Leggi su Funweek.it

Lunedì 24 marzo su Disney+ ha debuttato la serie di National Geographic David Blaine: Non fatelo a casa. Prodotta dalla pluripremiata Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, la serie composta da sei episodi segue David Blaine, celebre mago ed esperto di prove di resistenza, in un viaggio per il mondo attraverso gli occhi della. In India, in particolare, la guida di Blaine è il mago.«La miaè molto diversa ad essere onesto. – ci dice subito – Ho iniziato con laquando avevo 11 anni, era il 2002. David è stato una delle prime influenze per me, ma la miaè più sul capire a cosa pensano le persone, sapere cose sulla loro vita. Non è fisica, anche se ho un interesse per la storia dellain tutto il mondo. Credo che uno dei motivi per cui Nat Geo e David si siano messi in contatto con me è perché hanno pensato potessi portarli in giro per l’India e mostrare loro le cose che stanno accadendo nel paese».