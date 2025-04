Nerdpool.it - Kaiserpunk: un ibrido city-builder/strategico con tante idee, ma confuse

è un videogioco sviluppato da Overseer Games, rilasciato il 21 marzo 2025. Il gioco combina elementi di-building e strategia su vasta scala ed è ambientato in una linea temporale alternativa del XX secolo, dove la Prima Guerra Mondiale di fatto non è mai terminata e ha trascinato il mondo in un conflitto ancora più ampio e distruttivo.Il primo scopo principale del gioco è costruire e gestire una città-stato, sviluppando industrie, catene di produzione complesse con un’attenta pianificazione per garantire l’efficienza economica e militare.Fino a qui, niente di particolarmente diverso da un classicoalla The Settlers o Anno: tuttavia,si discosta dai suoi “simili” grazie alla presenza di elementi di grand strategy, che introduce una strategia su vasta scala dove territori, diplomazia e guerra diventano elementi centrali.