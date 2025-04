Inter-news.it - Juventus Women, DS Braghin assurdo: «Rigore Inter? Ingiusto, riapre tutto!»

Leggi su Inter-news.it

Iltrasformato da Tessa Wullaert nel finale di gara dà inizio alla rimonta definitiva sulla, con l’che esce vittoriosa dallo scontro di poule scudetto per 3-2. Il Direttore Sportivo della squadra bianconera femminile, Stefano, avanza delle assurde proteste contro la decisione arbitrale.CAMPIONATO RIAPERTO – Stefanonon ci sta alla rimonta dell’sullae,vistato daSport, dichiara: «Domenica al 90’ il campionato era virtualmente chiuso, in tre minuti si è riaperto anche perché adesso le inseguitrici stanno molto meglio di noi dal punto di vista psicologico e perché abbiamo ancora lo scontro diretto con entrambe».PROTESTE – Stefanoprosegue facendosi la ragione: «Un episodio che ha influito tantissimo non solo sulla partita, ma sulla storia di questo campionato: è stato un palese abbaglio dell’arbitro.