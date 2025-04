Calciomercato.it - Juventus, triplo colpo in attacco: Giuntoli scatenato

Tre colpi per l’bianconero. Lavuole cambiare subito pelle per il futuro: il dsin vista della prossima stagione, la veritàL’edizione odierna di Tuttosport ha svelato le ultime mosse di mercato in casa bianconera. Tre innesti di spessore per rinforzare l’del futuro della: verso l’addio Kolo Muani arrivato soltanto nella finestra di gennaio, ma l’addio di Thiago Motta ha cambiato i piani per il francese. Spuntano tre colpi da urlo per l’bianconero.in– Lapresse – calciomercato.it Il dsè tornato alla carica per nuovi colpi per puntellare il reparto offensivo. Al momento Tudor si giocherà il suo futuro fino al Mondiale per Club, poi arriverà la svolta decisiva per il nuovo allenatore in vista della prossima stagione.