Juventusnews24.com - Juventus Primavera, Pagnucco esprime tutta la sua felicità post rinnovo di contratto: il messaggio social entusiasma!

di RedazioneNews24celebra anche suiil suodicon i bianconeri! Filippoha rinnovato ufficialmente ilcon laproprio oggi pomeriggio. Il suo legame con i colori bianconeri continuerà fino al 30 luglio del 2028 per il capitano della, che su Instagram si è espresso così. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Filippo(@f.)PAROLE – «Un orgoglio per me rinnovare ilcon lache per l’ennesima volta dimostra la fiducia che ripone in me. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ogni giorno mi aiutano a migliorare come calciatore ma soprattutto come ragazzo. Il lavoro continua».Leggi sunews24.com