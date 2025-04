Rompipallone.it - Juventus, il big può partire per l’Inghilterra: l’allenatore svela il piano

Leggi su Rompipallone.it

Unatorna vigile sul mercato, dove suona forte e chiara l’idea delper strappare il big.Dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, lasi prepara alla trasferta capitolina contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Uno scontro che si accende e da cui dipenderanno le sorti europee dei due club, con i giallorossi distanti soli tre punti dai bianconeri.La Vecchia Signora, dopo il cambio in panchina, punta a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, ultimo obiettivo rimasto in una stagione dai numerosi alti e bassi. La squadra guidata da Claudio Ranieri, dal suo canto, punta anch’essa ad un posto nell’Europa che conta – nonostante l’insidia Bologna, che sta mettendo i bastoni fra le ruote alle sue inseguitrici per il quarto posto.