Juventus futuro segnato per Vlahovic | ora non ci sono più dubbi

Lacontinua a lavorare alla cessione di. Ildel centravanti è: arrivata l’ennesima conferma.L’addio di Thiago Motta ed il conseguente sbarco in panchina di Igor Tudor (suo grande estimatore) gli consentiranno di tornare a recitare un ruolo di primo piano in questa parte conclusiva della stagione. Il suo destino, in ogni caso, non cambierà. Ancora qualche mese di convivenza, per cercare di ottenere la qualificazione in Champions League, poi sarà il momento di dirsi addio. E’ infatti agli sgoccioli il matrimonio tra lae Dusan, inserito nell’elenco dei giocatori da cedere in estate.per: ora non cipiù(LaPresse) TvPlay.itLa trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026 è finita da tempo su un binario morto e, al momento, non si registrano segnali di disgelo.