Juventus e Inter, Jonathan David vuole un sacco di soldi: un documento rivela le sue richieste

aggiungeranno nuovi innesti in attacco nel prossimo mercato estivo. Anche se i motivi sono differenti, l’obiettivo pare comune:del Lille. L’attaccante canadese andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e rappresenta una grandissima opportunità di mercato per tante big europee, comprese quelle italiane. L’operazione però, nonostante il trasferimento a parametro zero, resterà costosa. Anche perché, stando a quanto trapelato, ha delleeconomiche ben precise.Secondo Sky Sport.ch, entrato in possesso di unesclusivo,chiede uno stipendio di 9 milioni di euro lordi a stagione per cinque anni, a cui si aggiunge un bonus alla firma di 15 milioni di euro e le commissioni di circa 10 milioni di euro. La cifra complessiva si aggira quindi sui 70 milioni di euro.