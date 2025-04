Sololaroma.it - Juventus al lavoro, Roma nel mirino: non solo Cambiaso verso il recupero

Il prossimo turno sarà un vero e proprio crocevia per il prosieguo della stagione. Già, perché la 31° giornata metterà a confronto – fra le altre – anche, più nello specifico domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un confronto tra due contendenti al 4° posto, che stanno vivendo momenti di condizione opposti. I giallorossi sono senza dubbio la squadra più in forma di questo inizio 2025, grazie alla cura di Claudio Ranieri. I bianconeri, invece, hanno appena cambiato guida tecnica, passando da Thiago Motta alla concretezza di Igor Tudor. Il croato ha debuttato con il successo per 1-0 sul Genoa, cruciale nella sua semplicità.I capitolini sono tornati a lavorare oggi in quel di Trigoria, mentre la Vecchia Signora ha già ricominciato ieri. Con Federico Gatti che rimarrà ai box a causa di un infortunio al perone, i torinesi sperano di riavere a disposizione sia Andreache Douglas Luiz, per la trasferta sotto l’ombra del Colosseo.