Juve, l'infortunio di Gatti scopre ancora la difesa: rimangono in tre

Bologna, 1 aprile 2025 –emergenza inper lantus. Ai lungo degenti Bremer e Cabal si è aggiuntodi Federico, accusato sabato durantentus-Genoa. Quella che sembrava essere una sola contusione si è rivelata una frattura. Infortunio un po’ più serio del previsto e ora la, almeno fino a maggio, dovrà andare avanti con soli tre centrali di ruolo. Per il difensore bianconero microfrattura composta della diafisi del perone: tempi di recupero di circa un mese.solo in tre, a meno di adattamenti Altra brutta notizia per ladella, già priva di due titolari e con le cessioni di Huijsen in estate e Danilo a gennaio sempre più scoperta.di fatto solo in tre dopo lo stop diper microfrattura al perone. Il centrale salterà sicuramente Roma, Lecce, Parma e Monza, mentre potrebbe farcela per la trasferta di Bologna, che rischia di diventare uno scontro diretto decisivo.