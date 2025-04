Serieanews.com - Juve, che beffa: l’emergenza difensiva continua e c’è un’altra brutta notizia per Tudor

, nuovapere Giuntoli:e dal mercato arrivano brutte notizie, chee c’èper(Lapresse) – SerieAnewsLantus si trova in una situazione di emergenza in difesa. Con Bremer e Gatti infortunati, le uniche alternative persono Kalulu, Veiga e Kelly. Purtroppo, il futuro di Veiga appare segnato, essendo in prestito dal Chelsea e destinato a tornare a Londra a fine stagione. I bianconeri dovranno inevitabilmente rivoluzionare la difesa in estate, visto che la situazione attuale non è sostenibile e l’obiettivo di Giuntoli è quello di trovare soluzioni più solide per il futuro.La trattativa per David Hancko: il rinforzo giusto per laIn un contesto di incertezze, lantus ha individuato un obiettivo molto interessante per la difesa: David Hancko, il centrale del Feyenoord.