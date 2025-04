Sport.quotidiano.net - Juniores nazionale. Il San Marino si fa trascinare da Zeka per battere il Sasso

Leggi su Sport.quotidiano.net

È sufficiente il gol realizzato daal Sanper lasciare senza nulla il tasca ilMarconi davanti al pubblico amico (1-0). I biancazzurri del Titano salgono così a quota 30 in classifica raggiungendo il Lentigione che ha lasciato tutto sul campo della Spal. Con la capolista Piacenza che ormai ha preso il largo nel girone E con i suon 49 punti quando mancano due gare al termine della regular season. E i titani dovranno lottare fino all’ultimo per tenersi stretto un posto in zona playoff con il Lentigione pronto a dare battaglia.. Girone E (24ª giornata): Cittadella Vis Modena-Ravenna 4-0, Corticella-Fiorenzuola 1-2, Forlì-Sammaurese 3-0, SanMarconi 1-0, Spal-Lentigione 4-1, Progresso-Imolese, A riposo il Piacenza, United Riccione escluso dal campionato.