Oasport.it - Jorge Martin metterà in discussione il dominio Ducati? Pesa la lunga assenza, Test compresi

Le prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2025 hanno confermato la superiorità tecnica della, che ha sempre monopolizzato il podio occupando in alcune occasioni anche tutta la top5 (come nel Gran Premio d’Argentina) nonostante il passaggio del team Pramac alla Yamaha. Il vantaggio prestazionale della casa di Borgo Panigale è abbastanza evidente e attualmente incolmabile, in attesa del rientro dall’infortunio di.Il Campione del Mondo in carica sembra a questo punto l’unica possibile alternativa aldelle Rosse nella classe regina, ma le incognite in tal senso non mancano. Il talento cristallino e la velocità pura diator sono sotto gli occhi di tutti, tuttavia adattarsi ad una nuova moto come Aprilia dopo quattro stagioni di MotoGP con lanon è un processo automatico e potrebbe richiedere del tempo.