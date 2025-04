Sportnews.eu - Jorge Lorenzo, cosa fa oggi lo storico rivale di Valentino Rossi: farai fatica a crederci

Leggi su Sportnews.eu

Il presente diè lontano dalle due ruote? E come sono ora i rapporti con il Dottore, suo più grandeai tempi della MotoGP?, il suo nome ancora fa ribollire il sangue dei più accaniti tifosi di. La rivalità tra i due è ben nota a milioni di appassionati di MotoGP, ed è andata avanti dal 2008 in poi. Quello fu l’anno in cui, per volontà del campione di Tavullia, venne eretta una parete divisoria all’interno del box della Yamaha. I due erano compagni di team ma, in totale rispetto di quello che è il dogma secondo il quale il proprio compagno di squadra è il primo avversario da battere, diedero vita ad una battaglia condita da asprissime polemiche.falodi– sportnews.