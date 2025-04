John Wick | in lavorazione lo spin off sull’assassino cieco Caine Donnie Yen alla regia

Leggi su Cinefilos.it

: inlooffYenLa leggenda delle arti marzialiYen è stata scelta per dirigere il film standalone della Lionsgate incentrato su, l’assassinoche ha interpretato in: Capitolo 4. Come annunciato in precedenza, Yen riprenderà anche il ruolo dinel progetto in lingua inglese che è pubblicizzato come un thriller d’azione in stile Hong Kong. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, è stato annunciato questa mattina al CinemaCon.Mattson Tomlin, scrittore del prossimo The Batman Part II e dell’adattamento del fumetto creato da Keanu Reeves BRZRKR, si è unito per scrivere il film. La bozza precedente della sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Robert Askins.La sinossi del film, ancora senza titolo, è tenuta nascosta, ma continuerà l’arco narrativo di Yen dopo gli eventi di: Capitolo 4, poichéè stato liberato dai suoi obblighi verso l’Alta Tavola.