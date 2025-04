John Wick | il franchise si espande Keanu Reeves confermato per il 5 in arrivo anche un prequel animato

Leggi su Cinefilos.it

: ilsiper il 5, inuntornerà per “5” nei panni del killer armato di nunchaku, ha annunciato la Lionsgate al CinemaCon. Nel frattempo, ild’azione si stando con un filme un’avventura indipendente incentrata su Caine del regista e star Donnie Yen. Questi progetti sono complementari al prossimo Ballerina con Ana de Armas, che uscirà nelle sale il 6 giugno 2025.De Armas si è fermata alla convention annuale per gli esercenti dei cinema, che si sta svolgendo attualmente a Las Vegas, per mostrare uno sguardo più approfondito a Ballerina. Nella sequenza ricca di azione, il suo personaggio Eve Macarro, una ballerina che si sta allenando per diventare un’assassina, spacca tutto mentre affronta diversi avversari in un bar abbandonato, sparando a un cattivo in faccia e rompendo diversi piatti contro un altro avversario.