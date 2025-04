Movieplayer.it - John Wick 5 è in fase di sviluppo: Keanu Reeves sarà nuovamente la star, anche di un film animato prequel

Lionsgate ha annunciato che il franchise disi espanderà con il capitolo 5 della storia con, con une con lo spinoff dedicato a Caine. La saga disi espanderà ulteriormente:riprenderà infatti il ruolo del killer su commissione nel capitolo 5 della storia e dando voce al personaggio in un. Lionsgate ha confermato inoltre la produzione del lungometraggio dedicato alla storia di Caine, progetto che vedrà coinvolto in veste di protagonista e regista Donnie Yen. Il ritorno diapparirà in Ballerina, lo spinoff al femminile del franchise conAna de Armas, prima di essere protagonista di5. Nel team al lavoro sul sequel ci sono il regista e produttore Chad .