Juventusnews24.com - John Elkann vola da Donald Trump: incontro negli Stati Uniti con il presidente USA. Svelato il motivo del vertice

di Redazione JuventusNews24dacon ilUSA, ecco ildel, presente sabato allo Stadium per Juve–Genoa, ètoper incontrare. Come rivelato da Calcio e Finanza, nelle scorse ore c’è stato un colloquioUSA tra ilstatunitense ed il numero uno di Stellantis. Tra i temi trattati ci sonoi nuovi dazi del 25% sulle auto prodotte fuori dagli, che entreranno in vigore dal 3 aprile ed interesseranno anche i ricambi fabbricati all’estero.non avrebbe chiesto la revoca della misura voluta da, ma il confronto si è focalizzato in particolare sugli standard ambientali.Leggi su Juventusnews24.com