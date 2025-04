Calciomercato.it - Joao Felix attaccato da tutte le parti, glielo dice anche il compagno: “Nessuno qui è Messi”

Siparietto significativo quello tra il portoghese e uno dei compagni di squadra più esperti in rossonero che lo ha rimproverato: cosa è successoIl Milan resta nono in classifica con l’ennesima sconfitta di questa stagione, addirittura la nona in campionato con il peggiore attacco appunto delle prime nove. Il ko col Napoli ha detto che la reazione c’è stata, ma non è bastata né servita considerando il solito errore dal dischetto che stavolta porta la firma di Gimenez. La Champions è ormai un miraggio, a 9 punti di distanza, maEuropa League e Conference sono a 6 e 5 lunghezze rispettivamente. Un disastro in piena regola questa Serie A rossonera, così come la campagna di Champions con l’eliminazione per mano del Feyenoord.(LaPresse) – calciomercato.itResta praticamente solo la Coppa Italia, che avrebbe un valore enorme sia per il trofeo – che sarebbe il secondo dopo la Supercoppa – che per la qualificazione all’Europa League.