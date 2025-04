"Jessica non è la vincitrice, ricontati i voti". Grande Fratello, l'annuncio choc della stampa e poi la verità divertente

Leggi su Caffeinamagazine.it

, è calato il sipario. O meglio, si è chiusa la porta rossa almeno fino a settembre quando, parola di Alfonso Signorini, la casa si riempirà con altri concorrenti. Lunedì 31 marzo 2025, dopo quasi 7 mesi di trasmissione, anche questa edizione del reality di Canale 5 è giunto al termine. Finale al cardiopalma, con eliminazioni a ruota decisamente poco scontate così come il nome del vincitore., anzi.Morlacchi, che fino a lunedì sera era praticamente esclusa dalla possibile rosa di vincitori, è la concorrente che il pubblico ha voluto alzasse la coppa. E ovviamente portasse a casa il montepremi, che come ogni anno però va in parte in beneficenza. In diretta abbiamo assistito alla proclamazione dopo il testa a testa con Helena Prestes.Leggi anche: “Fuori da qui.