Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello | dal ritiro alla vittoria senza precedenti

La prima vincitrice ritirata e ripescata nella storia del. Per la prima volta nella storia del, il pubblico ha premiato una concorrente che era stata costretta a ritirarsi dal gioco prima di poter lottare fino in fondo.è riuscita a trasformare il suo percorso in un racconto di forza e rinascita, conquistando il titolo di vincitrice dell’edizione. La cantante ha vinto con il 52,13 delle preferenze sull’amica. Ha già chiarito che devolverà metà del montepremi da 100mila euro ad un’associazione che si occupa di bambini.Dvicenda del bollitore al ritorno in giocoIl suo cammino nel reality non è stato affatto semplice.si era ritirata dopo un litigio con Helena Prestes, culminato nella famosa vicenda del bollitore. Un episodio che aveva segnato entrambe e che sembrava aver chiuso per sempre le loro possibilità di arrivare in finale.