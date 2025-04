Davidemaggio.it - Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello 18

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo quasi 200 giorni di ‘reclusione’ e 6 mesi di messa in onda, il18 ha il suo vincitore, che è donna:. La cantantea sorpresa e si aggiudica i 100.000 euro in palio. Seconda classificata Helena Prestess.Ogni scontro a due della finale è stato deciso dalla sorte, con la consueta pesca dei piramidali, e dal voto decisivo del pubblico. Helena ha inizialmente trionfato eliminando dalla corsa per la vittoria Zeudi, la rivale per eccellenza, relegata come quinta classificata.In un epilogo quasi tutto tra donne, Lorenzo finisce per fare presenza e poco più, sconfitto a sorpresa da Chiara, che si era assicurata la corsa in finale dopo aver battuto Mariavittoria nel televoto aperto in semifinale.La Cainelli termina la sua gloria sul gradino più basso del podio, venendo sconfitta da, che va al fotofinish contro Helena.