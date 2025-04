Tvpertutti.it - Jessica Morlacchi vince Grande Fratello: salvata una delle edizioni peggiori di sempre

e dedica la vittoria al cane CamilloAlla fine, è statala vincitrice del18. La cantante è riuscita a superare Helena Prestes con il 52.13% dei voti. Unrisultato per lei che devolverà metà del montepremi a un'associazione che si occupa di bambini. Tra le sue Instagram Stories, l'ex concorrente ha pubblicato una foto del suo cane a cui ha deciso di dedicare il suo trionfo al reality più spiato d'Italia: "Ti dedico tuto amore mio. Ti amo. Mamma J".La classifica vede al terzo posto Chiara Cainelli con tutti i suoi bot e le VPN, al quarto posto Lorenzo Spolverato piantato in diretta da Shaila Gatta come (da copione!) era stato anticipato da diverse indiscrezioni negli ultimi giorni. Niente da fare per Zeudi Di Palma, data per settimane come la vincitrice, e al sesto posto Mariavittoria Minghetti.