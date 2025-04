Lapresse.it - Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello: chi è

Leggi su Lapresse.it

hal’edizione 2025 del‘, il reality show in onda su Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. La cantante, ex leader dei Gazosa, ha trionfato in finale battendo la modella brasiliana Helena Prestes, seconda, e Chiara Cinelli, che ha conquistato il terzo posto., chi è la vincitrice del, 37 anni, romana, haildopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa. La cantante dei Gazosa vinse nel 2001, appena 14enne, il 51º Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano ‘Stai con me’. Il gruppo divenne famoso grazie soprattutto al tormentone estivo www.mipiacitu. Dopo lo scioglimento del gruppo ha proseguito l’attività musicale come solista.