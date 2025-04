Bollicinevip.com - Jessica Morlacchi ha vinto il GF, le rivelazioni di Helena Prestes dopo la finale

si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello, le prime parole dila“Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io hoil vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa conè vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!“.al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)Concetti cheha ribadito in una live: “Sono contenta, sento di averanche io questa sera. È andata così ma sono comunque molto felice per quello che ho raggiunto. Perché sono arrivata insieme ad un’amica, poi perché con me ho un uomo che amo. Grazie al Grande Fratello hol’amore e questo è molto importante“.