Jason Momoa tornerà nel ruolo di Duncan Idaho in Dune 3

neldiin3Durante un’apparizione a “TODAY”,ha confermato che il suo personaggio di “per il prossimo terzo capitolo (ad oggi noto solo come3) dell’epico franchise fantascientifico di Denis Villeneuve con Timothee Chalamet e Zendaya. “Sto facendo un ritorno”, ha detto a Craig Melvin durante la trasmissione di lunedì mattina. “L’avete sentito per primi, proprio qui con voi, baby”.è apparso per la prima volta come maestro di spada e mentore del Paul Artreides di Chalamet in “” del 2021, masi sacrifica verso la fine del film per permettere a Paul e a sua madre Jessica di fuggire dai soldati Sardaukar.Nella serie di libri in sei parti di Frank Herbert, però,alla fine ritorna sotto forma di clone.