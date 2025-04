Jannik Sinner e la terra rossa | quanti punti dovrà difendere il numero uno al mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Sta per iniziare la stagione della, che passerà per Monte Carlo, Madrid e Roma e culminerà a Parigi con il Roland Garros. E mentre il circuito si prepara a una delle sue superfici più suggestive,sconterà il suo ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato. L’inibizione del tennista azzurro dai campi scadrà il prossimo 4 maggio, a pochi giorni dall’inizio degli Internazionali d’Italia, appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di tutti i suoi tifosi.Sempre più probabile che, appena entrato nella sua 43esima settimana dauno del, rientri in campo ancora in testa al ranking, considerati i pochiche dovrebbesulla, da sempre la superficie che lo mette più in difficoltà, e i tanti invece che dovrebbero consolidare i suoi avversari diretti, in primis Alexander Zverev, oggi secondo nella classifica Atp e unico che può raggiungerlo.