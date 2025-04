Oasport.it - Jakub Mensik: l’ultimo gioiello di una scuola che ha fatto la storia del tennis

Da quando la Cechia è un Paese indipendente, dunque dal 1993, sono state 53 le vittorie di giocatori del Paese in singolare sul circuito ATP. Dalla notte italiana tra domenica e lunedì (anzi, l’alba, a voler essere pignoli) sono 54, perché, classe 2005, ha aggiunto il proprio nome a quelli di Tomas Berdych, Petr Korda Jiri Novak, Radek Stepanek, Karel Novacek, Slava Dosedel, Bohdan Uhlirach, Lukas Rosol, Jiri Vesely, Jiri Lehecka, Michal Tabara, Jan Vacek e Tomas Machac nel novero dei connazionali in grado di prevalere nelche conta. Di questi 13 nomi, alcuni hannola, altri meno, ma tutti hanno almeno un titolo alle spalle.Per, va detto subito, il primato è di quelli eccezionali: aver vinto un 1000 come proprio primo torneo. Dalla comparsa di tali tornei, nel 1990, ci erano riusciti solo in tre: lo spagnolo Roberto Carretero ad Amburgo 1996, il caso più famoso dellatica di one hit wonder, l’americano Chris Woodruff a Montreal 1997 e lo spagnolo Alberto Portas ad Amburgo 2001.