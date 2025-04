Bellezze.tv - Ivana Mrázová e Giaele De Donà sono le bellezze di Pechino Express 2025

Leggi su Bellezze.tv

, edizioneè oramai giunto alla quarta puntata e noi non abbiamo ancora scritto l’articolo sulle! Ma come si fa? Tocca rimediare subito.Sappiamo bene che ogni anno ale coppie hanno sempre le medesime caratteristiche, gli sportivi, i fidanzati, i napoletani e le bonone. A noi ovviamente interessa sempre e solo l’ultima categoria anche se bisogna riconoscere che quest’anno cicoppie bellissime e molto affiatate in generale.Le “bonone” a questo giro formano la coppia delle #ATALANTICHE eDeche tra alti e bassiancora in gara offrendo una grande prestazione dell’ultima puntata appena andata in onda su Sky. Nell’ultima puntata hanno portato scompiglio in Thailandia per via degli outfit molto audaci diche lasciavano intravedere i capezzoli.