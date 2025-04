Ilgiornale.it - ITER diventa un bistrot, ma non smette di viaggiare

Il locale del gruppo Farmily in via Fusetti, dal 2017 punto di riferimento per chi ama il buon bere e il buon cibo sui Navigli, cambia format e contamina le tradizioni di cinque regioni italiane (Emilia, Piemonte, Trentino, Puglia e Sicilia) con quelle di cinque Paesi stranieri (Francia, Spagna, Polonia, Giappone e Irlanda), ciascuno rappresentato da un piatto, da un cocktail e da un vino