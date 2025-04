Italiani nel mondo a Lione si è riunito l’Intercomites Francia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 si è tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura diil Comitato dei Presidenti – Intercomites. I lavori sono stati organizzati in tre sessioni tematiche. Nel corso della prima sessione, “Disposizioni normative e buone pratiche”, sono stati comparati i contributi ordinari assegnati ed erogati dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale a valersi sul cap. 3103 nel biennio 2023-2024, constatando un generale aumento per l’esercizio finanziario 2025. Sono state inoltre analizzate le criticità riscontrate nell’esercizio di rendicontazione dei bilanci, così come le buone pratiche sviluppate con i rispettivi Consolati Generali. Al riguardo, i Presidenti hanno concordato la data di una riunione tecnica per il giorno 8 aprile, al fine di rendere più organico lo scambio di esperienze, competenze e strumenti.