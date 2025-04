Italian Gaming Awards 2025 | FAMACS Agency porta Napoli e la Campania tra i colossi del settore gioco

Leggi su Ildenaro.it

Tra i nomi di spicco delbetting e iinternazionale emerge, agenzia napoletana selezionata tra i finalisti deglinella categoria Best Marketing Campaign. L’evento, previsto per il prossimo 9 aprile allo Spazio Novecento di Roma, celebra le campagne più efficaci e innovative neldel.La presenza ditra i finalisti testimonia il crescente potenziale dellanel panorama del digital Marketing prestato al, un ambito con ampie possibilità di sviluppo ancora non pienamente sfruttate nella regione. Andrea Falco, SEO e Founder dell’agenzia, è tra i primi imprenditori a intuire come un background imnte neldella comunicazione possa essere valorizzato in questa industria,ndo l’eccellenza campana sul palcoscenico nazionale e internazionale.