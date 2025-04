Oasport.it - Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling 2025: orario, programma, streaming

martedì 1° aprile (alle ore 22.00ne) l’affronterà laaidimaschile. Prosegue l’avventura della nostra Nazionale sul ghiaccio di Moose Jaw (Canada), dove gli azzurri stanno cercando di rimanere in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Serve un grande colpaccio contro la corazzata anglosassone per sperare concretamente di rientrare nei primi sei posti del round robin.Il quartetto tricolore paga a caro prezzo le sconfitte iniziali contro USA e Cina, dunque serve un risultato a effetto contro una delle grandi favorite delle vigilia per rilanciarsi e puntare all’obiettivo della vigilia, tra l’altro dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella passata edizione. La squadra sarà guidata dallo skip Joel Retornaz, affiancato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, tutti pronti a fronteggiare Bruce Mouat e compagni.