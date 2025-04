Romadailynews.it - Italia: BCBF offre a giovani lettori piattaforma globale per letteratura cinese

La 62ma edizione della Bologna Children’s Book Fair () si e’ aperta ieri nella citta’na di Bologna, con la Cina che ha organizzato una serie di eventi per promuovere la propriapersul palcoscenico. Una delegazione di oltre 40 case editrici cinesi, guidata dalla China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPIEC), sta partecipando col tema “Reading China”. La delegazione ha portato oltre 2.500 titoli, tra cui piu’ di 1.100 edizioni in lingua straniera, e sta organizzando una serie di attivita’ di scambio culturale per mostrare la creativita’ e la portata internazionale dell’editoriaper ragazzi. Per la prima volta, la delegazioneha anche allestito una “Area espositiva completa” al BolognaBookPlus, il vertice e la mostra professionali che si tengono parallelamente alla fiera.