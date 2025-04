Ilfattoquotidiano.it - “Istigazione al furto”. Multa di 42 euro per un automobilista che si è dimenticato un finestrino abbassato

“Sostava non adottando opportune cautele atte a impedire l’uso del veicolo senza consenso. Nella fattispecie lasciava ilanteriore sinistro“. Questo è quanto si è trovato scritto a verbale l’che domenica 23 marzo aveva parcheggiato la sua vettura in viale Dieci Giugno, a pochi metri dal santuario di Monte Berico a Vicenza. L’uomo ha infatti lasciato la sua auto con ildi una decina di centimetri e quando è tornato a riprendersela vi ha trovato sopra unadella polizia locale dal valore di 42per “al“.Al Giornale di Vicenza l’si è lamentato: “Dal diritto romano in poi, prima dell’applicazione della norma letterale avviene – a discrezione del pubblico ufficiale – quella della stessa secondo buonsenso.