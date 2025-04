Ilfattoquotidiano.it - Israele, Netanyahu fa retromarcia: smentita dopo 24 ore la nomina di Eli Sharvit alla guida dello Shin Bet

Non è durata nemmeno 24 ore ladell’ex comandante della Marina israeliana, EliBet, il servizio segreto internoStato ebraico. Mentre nella giornata di lunedì era stato proprio l’ufficio del primo ministro Benjamina dare l’annuncio della decisione, oggi la marcia indietro: “Il primo ministro ha ringraziato il Vice Ammiraglioper la sua disponibilità a servire, ma lo ha informato cheun’ulteriore riflessione intende intervistare altri candidati”.Una frenata secca quanto improvvisa quella del capo dell’esecutivo d’che ieri aveva fatto circolare la notizia con un annuncio che dava come per fatta la successione dia Ronen Bar: “aver avuto ampi colloqui con sette candidati qualificati, il primo ministro Benjaminha deciso dire l’ex comandante della Marina, l’ammiraglio Eli, come prossimo direttoreBet”, avevano comunicato dal suo ufficio.