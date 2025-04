Lettera43.it - Israele, il dietrofront di Netanyahu: annullata la nomina del nuovo capo dello Shin Bet

Benjaminha deciso di annullare ladeldel servizio di sicurezza internaBet, inizialmente assegnata all’ex comandante della Marina Eli Sharvit. L’ufficio del premier aveva annunciato ieri la scelta di Sharvit come successore di Ronen Bar, ma a neanche 24 ore di distanza è stato diffuso un comunicato in cui viene chiarito come «il primo Ministro ha ringraziato il Vice Ammiraglio Sharvit per la sua disponibilità a servire, ma lo ha informato che dopo un’ulteriore riflessione, intende intervistare altri candidati». Una decisione arrivata dopo le critiche da parte di diversi alleati del premier, conseguenza di alcune controversie legate al nome di Sharvit: la partecipazione alle proteste scoppiate nel 2023 contro la riforma della magistratura e il suo parare favorevole a un accordo territoriale sulle acque con il Libano dell’anno prima.