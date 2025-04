Metropolitanmagazine.it - Israele evacua Rafah, possibile escalation via terra

Migliaia di palestinesi sono fuggiti dalla città più meridionale di Gaza,, lunedì, in seguito ai nuovi ordini dizione a tappeto dell’esercito israeliano, che potrebbe presto lanciare un’altra grande operazione di. Almeno 140.000 persone sono state colpite dall’ordine dizione, secondo Philippe Lazzarini, capo dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i rifugiati palestinesi.“Le persone sono trattate come palline da flipper con continui ordini militari che giocano con il loro destino e le loro vite”, ha scritto Lazzarini sulla piattaforma sociale X.“Questo sta causando panico, ansia e incertezza nel primo giorno di Eid, un momento per stare con la famiglia e i propri cari”, ha aggiunto. L’Eid al-Fitr è normalmente una festività musulmana che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan.