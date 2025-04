It.insideover.com - Israele blocca gli aiuti umanitari e condanna Gaza alla morte per fame

Una catastrofea di proporzioni inimmaginabili incombe su. L’esaurimento delle scorte alimentari nell’arco di pochi gionri minaccia di aggravare ulteriormente una situazione giunta orami al completo collasso, facendo precipitare la popolazione in uno stato di estrema indigenza. La chiusura delle mense, imposta da un blocco che assume i tratti di una, priva la popolazione di un vitale punto di supporto.L’rme lanciato dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) riguarda una situazione di estrema urgenza. Le risorse necessarie per produrre pane a, già scarse, si esauriranno entro circa dieci giorni. L’isolamento imposto da, che perdura da oltre quattro settimane, ha trasformato la lotta per la sopravvivenza in una battaglia impari. Con l’esaurimento di farina, lievito e carburante, l’unica risorsa alimentare rimasta saranno i biscotti fortificati, una magra razione di emergenza per 415.