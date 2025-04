Lettera43.it - Ispra, la procura di Milano indaga sul possibile sorvolo di altri droni nella no-fly zone

Leggi su Lettera43.it

Ladista conducendo un’indagine sul presuntodi un drone di fabbricazione russa sopra il Centro di Ricerca Comune dell’Ue (Jrc) di. Secondo quanto denunciato dai responsabili della sicurezza del centro, il velivolo teleguidato avrebbe attraversato l’area per sei volte in cinque giorni, rilevato grazie al software di un captatore che ha individuato frequenze compatibili con quelle di un drone russo. L’inchiesta mira a verificare l’eventuale presenza disorvoli sospettino-flydi circa 5 chilometri quadrati, che comprende anche alcuni stabilimenti di Leonardo, azienda della Difesa nazionale.Le indagini contro ignoti: spionaggio politico o militare aggravato dalla finalità di terrorismoSono state avanzate richieste di tracciati all’Enav e all’Aeronautica Militare per confermare i passaggi del drone e le indagini si estendono anche a possibili collegamenti con persone filorusse presenti nell’area.