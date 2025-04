Lanazione.it - Ispezioni con il drone. Cantieri sorvegliati dall’alto in presa diretta. Scatta la doppia multa

Empoli, 1 aprile 2025 – La tecnologia amica, anche nei controlli per la sicurezza sul lavoro. A fine febbraio gli operatori dell’Asl Toscana centro hanno utilizzato – prima volta assoluta – unper sorvegliareun cantiere edile sul territorio dell’Empolese Valdelsa. “L’utilizzo del velivolo si è rivelato particolarmente utile per il controllo delle aree di lavoro in quota del cantiere – spiegano dall’Asl in occasione della periodica pillola informativa dedicata alla sicurezza sul lavoro, pubblicata da La Nazione nell’ambito della nostra rubrica tematica –. Nell’occasione, infatti, è stato possibile rilevare nell’immediatezza, a oltre quattro metri di altezza da terra, procedure di lavoro che mettevano a rischio la sicurezza dei lavoratori. Gli accertamenti si sono potuti svolgere dal piano di campagna, evitando di mettere in pericolo la sicurezza degli stessi tecnici della Prevenzione”.