Thesocialpost.it - Islanda, evacuata l’area della Blue Lagoon: il vulcano torna a far paura a Grindavik

Leggi su Thesocialpost.it

La città di Grindavík e la famosa, situate nel sud-ovest dell’, sono state evacuate a causa di una serie di terremoti che, secondo gli esperti, potrebbero preludere a un’imminente eruzione vulcanica.L’“sciame sismico” è iniziato nelle prime ore del mattino nel cratere Sundhnúkagígar, come riportato dall’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO). Le scosse sono state seguite da significativi cambiamenti di pressione e deformazioni nei pozzi di perforazione gestiti dalla compagnia energetica HS Orka. Gli esperti hanno interpretato questi fenomeni come un segnale chiaro dell’inizio di un’intrusione di magma, anche se il magma non ha ancora raggiunto la superficie, aumentando così la probabilità di un’eruzione imminente.Nel corso dell’ultimo anno, la zona ha registrato sette eruzioni vulcaniche, l’ultima delle quali risale allo scorso novembre.