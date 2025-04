Formiche.net - Islam e democrazia, ecco la difesa che l’Ue deve adottare. Scrive l’imam Pallavicini

Leggi su Formiche.net

Sono stato invitato dal Parlamento Europeo per una riunione informale con i rappresentanti delle religioni nel quadro dei principi dell’articolo 17 presieduto dalla vice presidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna. Oggetto della riunione è stato raccogliere i commenti delle autorità religiose dell’ebraismo, cristianesimo ortodosso, cattolico e protestante,, buddhismo e altre organizzazioni religiose in Europa sul programma di lavoro della Commissione Europea per il 2025.Le parole magiche del documento sono una Unione Europea “più forte, più semplice, più veloce”. “Un mercato unico più forte richiede anche una giusta ed efficace mobilità lavorativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea”. “Noi vogliamo rendere più semplice le operazioni business-to business e anche gli scambi business-to-government”.