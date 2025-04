Isabella Tregnaghi uccisa in casa a Trieste l’amica confessa | l’omicidio con sciarpa e coltello perché scoperta a derubarla

Leggi su Open.online

Erika Podmenich, 58 anni, hato di aver ucciso, 89 anni, al culmine di una lite. Da ieri si trova nel carcere dicon l’accusa di omicidio volontario. La vittima era stata trovata nel primo pomeriggio di ieri, 31 marzo, all’interno del suo appartamento in via delle Beccherie 7, nel centro storico triestino. Il corpo era stato trovato a terra con una profonda ferita alla gola. La tentata fuga in PandaI carabinieri del comando provincia dierano riusciti a fermare Podmenich poco distante dasua. La donna aveva tentato la fuga a bordo di una Panda. Prima di essere bloccata, la donna aveva gettato in un cassonetto, in un’altra zona della città, gli abiti ancora sporchi di sangue. Fin dalle prime ore successive al delitto, è emerso che le due si conoscevano.