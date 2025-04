Lanazione.it - Irregolarità nei cantieri edili a Firenze: sospensione e sanzioni per oltre 15mila euro

Stop immediato all’attività insieme alla contestazione diamministrative per un valore di. Sono molto gravi leriscontrate dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di, nell’ambito di servizi di controllo programmati e mirati nel settore edile, in trea Sesto Fiorentino, Montelupo Fiorentino e Barberino del Mugello. In particolare, le verifiche hanno permesso di riscontrare violazioni sulla sicurezza tali da far adottare, a carico delle ditteoperanti all’interno dei, il provvedimento didell’attività imprenditoriale per la mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza, nonché in un caso, anche per l’occupazione di lavoratori a ‘nero’ e senza permesso di soggiorno. Proprio per i contratti di lavoro assenti il datore, di origine indiana, è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria.